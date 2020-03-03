Простуда сбавляет обороты, но в школах еще отменяют занятия

На прошлой неделе общее количество калужан, заболевших гриппом и ОРВИ снизилось почти на 17%, сообщил калужский региональный Роспотребнадзор в понедельник, 2 марта.

В целом по области улучшилась эпидемиологическая обстановка.

Однако в 4 районах региона все еще наблюдается превышение пороговых значений: Барятинский (34%), Дзержинский (39%), Малоярославецкий (68%) и Ульяновский (15%).

Занятия отменены в 27 классах в 16 школах области.

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