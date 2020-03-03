Молодой калужанин подбил друга на торговлю наркотиками

Калужские полицейские задержали двух двадцатилетних местных жителей по подозрению в распространении наркотиков.

Один из товарищей покупал крупные партии дурмана в Интернете, делил их на мелкие и через закладки продавал наркозависимым.

Через некоторое время молодой наркодилер привлек к противоправной деятельности своего приятеля.

При обыске у подозреваемых нашли и изъяли около 100 граммов N-метилэфедрона.

Одному из фигурантов инкриминируется совершение 16 эпизодов противоправной деятельности, его подельнику – один эпизод, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 2 марта.

В ближайшее время закладчики предстанут перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.