Два случая бешенства выявили в Калужской области

В феврале этого года в области зарегистрировали два случая бешенства: на территории Медынского и Ферзиковского районов. Больными были собака и енотовидная собака, сообщила пресс-служба калужского регионального комитета ветеринарии в понедельник, 2 марта.

При этом карантин по бешенству отменили в 7 районах области.

Однако в 14 пунктах на территории Кировского, Малоярославецкого, Медынского и Ферзиковского районов ограничения еще действуют.

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