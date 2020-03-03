«Приора» вылетела с дороги и врезалась в дерево

На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, инспекторы ГИБДД, бригада медиков скорой помощи.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль «Лада Приора» съехал в кювет и врезался в дерево на 3 километре автодороги «Малоярославец-Обнинск-Боровск».

Около пяти вечера в понедельник, 2 марта, спасателям поступила информация о ДТП в Боровском районе.

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