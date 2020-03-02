Боровского чиновника обвинили в краже земли

Как сообщили в понедельник, 2 марта, в областной прокуратуре, в 2016 году 32-летний заместитель главы администрации одного из Боровских сельских поселений провел аукцион на право аренды 12 земельных участков. Аукцион провели с нарушениями. Победил знакомый чиновника.

На участках он установил деревянные хозяйственные блоки, которые зарегистрировал как объекты недвижимости. Затем земли были выкуплены по льготной цене. Ущерб составил около пяти миллионов рублей.

Аналогично мужчина пытался захватить участки в Малоярославецком и Дзержинском районах.

Свою вину он не признал. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и миллион рублей штрафа.

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