Ревнивый муж отсидит за убийство жены 13 лет

Дзержинский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Медыни, сообщили в понедельник, 2 марта, в пресс-службе областной прокуратуры.
Утром 12 сентября 2019 года мужчина в приступе ревности до смерти избил свою жену. Он нанес ей не менее 29 ударов по всему телу.
Труп он накрыл пледом и ушел выпивать к знакомым: двум молодым людям 28 и 23 лет. К трем часам дня привел друзей к себе. Когда стемнело, они закопали тело в огороде.
В суде мужчины признали вину и раскаялись.
Убийца получил 13 лет лишения свободы в колонии особого режима. Один из его укрывателей отправится на год в колонию общего режима, второй – в колонию-поселение, когда его ребенку исполнится 14 лет.
Фото: pixabay.com
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