За пьяную езду и ее последствия москвичу грозит до семи лет тюрьмы

42-летний москвич предстанет перед судом за то, что в сентябре 2019 года сбил женщину в Обнинске. Как напомнили в понедельник, 2 марта, в областной прокуратуре, она шла по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Ленина.

Женщина получила тяжкий вред здоровью. Водитель был пьян. С места ДТП он скрылся.

Мужчина вину полностью признал.

Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок до семи лет.

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