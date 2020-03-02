Два молодых калужанина ждут суда за продажу наркотиков

В Калуге завершено расследование уголовного дела по фактам незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Обвинение предъявлено двум приятелям 21 и 22 лет, сообщает в понедельник, 2 марта, пресс-служба областного УМВД.

Парни покупали наркотики оптом в интернет-магазине, расфасовывали их и делали тайники-закладки.

Оперативники изъяли почти 100 граммов запрещенного наркотического средства N-метилэфедрона.

Один из молодых людей обвиняется в 16 эпизодах противоправной деятельности, его подельник – в одном эпизоде.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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