Избивший приятеля 22-летний людиновец оказался еще и грабителем

В Людинове возбудили второе уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. В понедельник, 2 марта, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

Молодой человек выпивал в компании знакомых. С одним из них поссорился и его избил.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый еще и ограбил приятеля. Парень украл телефон, который выпал у владельца из кармана во время драки. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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