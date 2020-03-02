В Обнинске избили таксиста

ЧП произошло утром в воскресенье, 1 марта, на улице Ленина, - сообщает портал «Obninsk. Name».

По предварительным данным, таксист подобрал на улице двух пассажиров. Они начали его избивать. Мужчине удалось выскочить из авто и отправить сообщение в рабочий чат коллегам. Они вызвали полицию.

До приезда полицейских пассажиры догнали такиста и снова его избили. В ситуацию успели вмешаться водители маршруток, которые проезжали мимо.

Таксист получил серьезные травмы. Его госпитализировали. По какой причине пассажиры на него напали, выясняется.

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