В Обнинске избили таксиста

ЧП произошло утром в воскресенье, 1 марта, на улице Ленина, - сообщает портал «Obninsk. Name».
По предварительным данным, таксист подобрал на улице двух пассажиров. Они начали его избивать. Мужчине удалось выскочить из авто и отправить сообщение в рабочий чат коллегам. Они вызвали полицию.
До приезда полицейских пассажиры догнали такиста и снова его избили. В ситуацию успели вмешаться водители маршруток, которые проезжали мимо.
Таксист получил серьезные травмы. Его госпитализировали. По какой причине пассажиры на него напали, выясняется.
Фото: pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!