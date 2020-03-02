Калужанин из ревности душил свою подругу

Жительница Воротынска позвонила в полицию и сообщила, что ее дочь избивает сожитель. Приехавшие на место происшествия оперативники задержали дебошира.
Мужчина признался, что в ссоре из-за ревности повалил свою подругу на пол и схватил ее одной рукой за шею, перекрывая тем самым дыхание.
При этом нарушитель угрожал своей жертве расправой.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело за угрозу убийством, ему грозит до 2 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 1 марта.
Фото: Pixabay.com.
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