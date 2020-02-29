Двое обнинцев стали жертвами жуликов

Двое жителей Обнинска стали жертвами мошенников, отправив жуликам предоплату за несуществующий товар.

Один мужчина лишился 8 тысяч рублей, желая приобрести у частника автокресло. А второй потерял 3,5 тысячи, которые перевел как часть оплаты за шуруповерт.

Как только «продавцы» получили деньги, то перестали выходить на связь и удалили свои объявления с сайта.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 29 февраля.

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