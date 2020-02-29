Людиновские полицейские задержали вора, обчищавшего аптеки и магазины

В Людиново стражи порядка задержали местного жителя, которого заподозрили в нескольких кражах.
По версии оперативников, молодой человек ночью пробирался в помещения аптек и магазинов, где похищал выручку и ценные предметы.
Общая сумма ущерба составила больше 140 тысяч рублей.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 29 февраля.
На время расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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