Людиновские полицейские задержали вора, обчищавшего аптеки и магазины

В Людиново стражи порядка задержали местного жителя, которого заподозрили в нескольких кражах.

По версии оперативников, молодой человек ночью пробирался в помещения аптек и магазинов, где похищал выручку и ценные предметы.

Общая сумма ущерба составила больше 140 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 29 февраля.

На время расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.