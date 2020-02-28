Водитель, сбивший пешехода в Тарусе, ждет приговора

В Тарусе завершено расследование уголовного дела по факту смертельной аварии, которая произошла 9 января.

Как сообщили в областном УМВД, водитель «Рено Дастер» сбил пешехода, который двигался по правой обочине в попутном направлении.

В результате пешеход скончался.

Автомобилист от медосвидетельствования на месте отказался. На время следствия он был заключен под стражу.

Точку в деле поставит суд в ближайшее время.

Фото: УМВД России по Калужской области.