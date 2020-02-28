Водитель, сбивший пешехода в Тарусе, ждет приговора

В Тарусе завершено расследование уголовного дела по факту смертельной аварии, которая произошла 9 января.
Как сообщили в областном УМВД, водитель «Рено Дастер» сбил пешехода, который двигался по правой обочине в попутном направлении.
В результате пешеход скончался.
Автомобилист от медосвидетельствования на месте отказался. На время следствия он был заключен под стражу.
Точку в деле поставит суд в ближайшее время.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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