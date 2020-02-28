Плодовая муха атаковала свежие фрукты

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора при проведении вторичного досмотра грузов на складах временного хранения области обнаружили Средиземноморскую плодовую муху.
Опасного вредителя нашли в мандаринах, лимонах, гранатах и грушах: всего около 80 тоннов зараженных грузов.
Выпуск данной продукции был запрещён, а на собственников товара составлены протоколы об административных правонарушениях.
Фото: pxhere.com.
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