Обнинский подросток решил подзаработать на наркотиках

16-летний житель Обнинска попался в перый же день своей незаконной «подработки».

Молодой человек получил предложение заработать за размещение наркотиков в тайниках-закладках в Обнинске и ближайших районах.

За каждую закладку ему было обещано вознаграждение в размере 350 рублей.

Задание он получал черел месенджер. В первый же день парень попался: у него изъяли «Н-метилэфедрон» массой 10,13 грамм, расфасованного в 20 свертков.

Теперь молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.