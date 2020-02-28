За взятку в 15 тысяч мужчина рискует сесть на 15 лет

33-летний житель Козельска попытался дать взятку должностному лицу, сообщили в областной прокуратуре.
Мужчина таким образом хотел «прикрыть» индивидуального предпринимателя, который незаконно вырубил деревья в Козельском лесничестве.
Чтобы избежать ответственности, подозреваемый попытался подкупить руководителя лесничества и передал ему 15 тысяч рублей.
Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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