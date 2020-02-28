13 калужских водителей попались пьяными за три дня

В течение трех дней автоинспекторы проверяли всех без исключения водителей на определенных участках дорог в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Сплошные проверки прошли на Малинниках, площади Маяковского и на Правобережье.

Всего задержано 13 водителей с признаками алкогольного опьянения. В отношении 5 нарушителей составлены административные материалы.

Три водителя стали фигурантами уголовных дел, так как уже привлекались к административной ответственности.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.