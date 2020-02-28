13 калужских водителей попались пьяными за три дня

В течение трех дней автоинспекторы проверяли всех без исключения водителей на определенных участках дорог в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».
Сплошные проверки прошли на Малинниках, площади Маяковского и на Правобережье.
Всего задержано 13 водителей с признаками алкогольного опьянения. В отношении 5 нарушителей составлены административные материалы.
Три водителя стали фигурантами уголовных дел, так как уже привлекались к административной ответственности.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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