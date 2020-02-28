Прошли матчи 11 тура Высшей лиги «Б» регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд.



Клуб «Обнинск» провел два поединка в Брянске. К сожалению, в первых день наши девушки уступили со счетом 0:3 (17:25, 22:25, 20:25). Во втором поединке команда из первого наукограда дважды вела в счете, но в итоге уступила в пяти партиях – 2:3 (28:26, 22:25, 25:15, 19:25, 7:15).



Таким образом «Обнинск» набрал в Брянске только одно очко. 29 февраля и 1 марта наша команда сыграет в гостях против «Тулицы-2».



Фото: Юрий Тюрин

Опубликовано: 28.02.2020 09:03 164