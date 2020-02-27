Мужчине грозит 5 лет тюрьмы за сопротивление силовику

36-летний уроженец Таджикистана, находясь в СИЗО не подчинился требованиям начальника учреждения и оказал ему сопротивление, нанеся несколько ударов в область головы и туловища.
Нарушителя поместили в карцер и возбудили уголовное дело за применение насилия к сотруднику места содержания под стражей.
Гражданину грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 27 февраля.
Фото: Pixabay.com
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