Мужчине грозит 5 лет тюрьмы за сопротивление силовику

36-летний уроженец Таджикистана, находясь в СИЗО не подчинился требованиям начальника учреждения и оказал ему сопротивление, нанеся несколько ударов в область головы и туловища.

Нарушителя поместили в карцер и возбудили уголовное дело за применение насилия к сотруднику места содержания под стражей.

Гражданину грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 27 февраля.

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