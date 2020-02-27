Женщина, осужденная за убийство, просила смягчить приговор

46-летняя жительница Тарусы, ранее неоднократно судимая за причинение тяжких телесных повреждений, была признана виновной в убийстве своего сожителя.
Следствие установило, что в ночь с 4 на 5 августа прошлого года, калужанка в ходе ссоры с возлюбленным, взяла со стола нож и нанесла ему один удар в сердце.
Женщина свою вину не признала и дала показания, что не совершала убийства.
Суд назначил обвиняемой 9 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 27 февраля.
Подсудимая подала апелляцию с просьбой смягчить приговор и заменить тюрьму на колонию-поселение.
Однако областной суд оставил назначенное наказание без изменений.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!