Женщина, осужденная за убийство, просила смягчить приговор

46-летняя жительница Тарусы, ранее неоднократно судимая за причинение тяжких телесных повреждений, была признана виновной в убийстве своего сожителя.

Следствие установило, что в ночь с 4 на 5 августа прошлого года, калужанка в ходе ссоры с возлюбленным, взяла со стола нож и нанесла ему один удар в сердце.

Женщина свою вину не признала и дала показания, что не совершала убийства.

Суд назначил обвиняемой 9 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 27 февраля.

Подсудимая подала апелляцию с просьбой смягчить приговор и заменить тюрьму на колонию-поселение.

Однако областной суд оставил назначенное наказание без изменений.

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