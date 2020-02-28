В калужском нацпарке начали строить командный пункт

Часть экспозиции в нем отведут пребыванию на КП в 1943 году И.В. Сталина, сообщила пресс-служба заповедника в четверг, 27 февраля.

Уже готовы эскизы входных групп и начато строительство дома, который станет музеем Командного пункта Западного фронта.

Сотрудники нацпарка «Угра» начали активную работу по созданию военно-мемориального комплекса под открытым небом «Угра-фронт».

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