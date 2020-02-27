Людиновское водохранилище расчистит другой подрядчик

Накануне чиновники регионального минприроды сообщили о том, что расторгли госконтракт с подрядчиком, который выиграл тендер на расчистку Людиновского водохранилища.

Организация сорвала сроки работ, которые были установлены в договоре.

Министерство готово заключить контракт с другой фирмой, которая была вторым претендентом, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 27 февраля.

Необходимые документы оформят, когда будет получено подтверждение финансирования из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.