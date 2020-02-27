Людиновское водохранилище расчистит другой подрядчик

Накануне чиновники регионального минприроды сообщили о том, что расторгли госконтракт с подрядчиком, который выиграл тендер на расчистку Людиновского водохранилища.
Организация сорвала сроки работ, которые были установлены в договоре.
Министерство готово заключить контракт с другой фирмой, которая была вторым претендентом, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 27 февраля.
Необходимые документы оформят, когда будет получено подтверждение финансирования из федерального бюджета.
Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.
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