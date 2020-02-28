Почти 10 тонн калужской овсянки отправили в Китай

Также, нашу овсянку давно отправляют на экспорт в Азербайджан, Грузию, Абхазию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кувейт, Беларусь, Молдову и Германию.

Почти 10 тонн калужских овсяных хлопьев впервые экспортировали в Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в четверг, 27 февраля.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!