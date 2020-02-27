Пьяные покатушки закончились аварией, виновника ждет суд

24-летний нетрезвый автолюбитель выезжал на своей отечественной легковушке с парковки, примыкающей к дороге «Белоусово-Высокиничи-Серпухов».
Молодой водитель не включил поворотник и не пропустил иномарку, которая ехала в своей полосе, в результате автомобили столкнулись.
В салоне виновника аварии находились трое его друзей, которые были не пристегнуты.
16-летняя пассажирка нарушителя получила серьезные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Расследование по данному уголовному делу закончено и передано в суд, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 27 февраля.
Фото: Pixabay.com
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