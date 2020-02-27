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Калужане потеряли больше 250 тысяч, поверив мошенникам

Опубликовано: 27.02.2020 12:44 1 182
Калужане потеряли больше 250 тысяч, поверив мошенникам

Калужане продолжают попадаться на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками банков.

Злоумышленники убеждают своих жертв, что с их счетов пытались списать деньги и необходимо срочно сообщить персональные данные их банковских карт, чтобы отменить сомнительные операции.

Как только жулики получают конфиденциальные сведения, со счетов потерпевших списываются все накопления.

Так, за последнее время, жители Калуги лишились более 251 тысячи рублей, а боровчане и обнинцы – более 27 тысяч.

Жертвами преступников стали как пенсионеры, так и молодые люди, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 27 февраля.

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 27.02.2020 12:44 1 182
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