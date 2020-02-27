Возле кемпинга обезвредили ручную гранату

А в Юхновском районе вблизи деревни Бельдягино, где оборудован кемпинг со стоянкой нашли и обезвредили ручную гранату Ф-1.

В Спас-Деменском районе в лесу возле деревни Павлиново специалисты ликвидировали 4 артиллерийских снаряда 75 мм.

Саперы МЧС дважды проводили работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 26 февраля.

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