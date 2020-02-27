Неоплаченный штраф увеличился вдвое

В июле прошлого года владелец земель сельхозназначения из Хвастовичского района был признан виновным в административном правонарушении: мужчина не ухаживал за участком и позволил ему зарасти сорняком.
Однако оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей владелец земель не спешил.
Мировой судья назначил новое наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Фото: Россельхознадзор по Калужской области.
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