Неоплаченный штраф увеличился вдвое

В июле прошлого года владелец земель сельхозназначения из Хвастовичского района был признан виновным в административном правонарушении: мужчина не ухаживал за участком и позволил ему зарасти сорняком.

Однако оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей владелец земель не спешил.

Мировой судья назначил новое наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Фото: Россельхознадзор по Калужской области.