16-ю школу захватили террористы

В рамках командно-штабных учений в 16-й калужской школе пресекли террористический акт.

Как рассказали в региональном следкоме, по легенде учения преступники прорвались на территорию школы через центральный вход и осуществили вооружённый захват учеников в одном из классов на втором этаже.

Угрожая казнить заложников, террористы выдвинули в адрес руководства страны политические требования.

Так как убедить бандитов не удалось, силовикам пришлось провести боевое мероприятие. В итоге заложников освободили, террористы нейтрализованы.

Фото: СУ СК России по Калужской области.