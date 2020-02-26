16-ю школу захватили террористы

В рамках командно-штабных учений в 16-й калужской школе пресекли террористический акт.
Как рассказали в региональном следкоме, по легенде учения преступники прорвались на территорию школы через центральный вход и осуществили вооружённый захват учеников в одном из классов на втором этаже.
Угрожая казнить заложников, террористы выдвинули в адрес руководства страны политические требования.
Так как убедить бандитов не удалось, силовикам пришлось провести боевое мероприятие. В итоге заложников освободили, террористы нейтрализованы.
Фото: СУ СК России по Калужской области.
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