12 килограммов героина прятали в теплице

Полицейские в одном из домов Боровского района в теплице под слоем грунта обнаружили емкости с героином-больше 12 килограммов.

Наркотики злоумышленники готовили для продажи.

Как рассказали в областной прокуратуре, сейчас следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы собрать доказательства по делу.

Ход расследования контролируют прокуроры, подозреваемым грозит до двадцати лет лишения свободы.