12 килограммов героина прятали в теплице

Полицейские в одном из домов Боровского района в теплице под слоем грунта обнаружили емкости с героином-больше 12 килограммов.
Наркотики злоумышленники готовили для продажи.
Как рассказали в областной прокуратуре, сейчас следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы собрать доказательства по делу.
Ход расследования контролируют прокуроры, подозреваемым грозит до двадцати лет лишения свободы.
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