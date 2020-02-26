Работник фирмы растратил почти 140 тысяч

В дежурную часть Юхновского района обратились представители одной из организаций, где не досчитались 136 тысяч рублей.
Как сообщили в областном УМВД, отсутствие крупной суммы обнаружили в ходе внеплановой ревизии.
Под подозрение попал работник, который был материально ответственным лицом.
Подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, что потратил чужие деньги. Теперь ему придется ответить за присвоение и растрату перед судом.
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