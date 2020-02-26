Автопарк задолжал больше 200 тысяч

В Юхновском районном отделе судебных приставов на принудительном исполнении находилось решение суда о взыскании с местного автопарка задолженности в 207 тысяч рублей.

Это были долги организации по различным налогам, сборам, пеням и штрафам.

Руководство предприятия не погасило задолженность в срок. Тогда приставы наложили запрет на проведение любых регистрационных действий с транспортом предприятия.

После этого весь долг был погашен.