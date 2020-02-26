110 классов закрыли на карантин

Больше 9 тысяч человек заболели ОРВИ на прошлой неделе в регионе, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Зарегистрировано 50 случаев гриппа. Эпид.обстановка осложнилась в Дзержинском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском и Ульяновском муниципальных районах. Единичные случаи гриппа зарегистрированы в Кировском, Людиновском, Мосальском и Ферзиковском районах.

В Калуге чаще всего болеют дети, госпитализация понадобилась 133 калужанам.

На карантин закрыты 110 классов в 33 школах области. Больше всего заболевших в 4-й и 44-й калужских школах.

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