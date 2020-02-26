Мигрантам, обокравшим соседа, смягчили приговор

Двое 27-летних граждан Узбекистана обокрали своего соседа по квартире.
Злоумышленники узнали, что потерпевший получил 50 тысяч зарплаты на банковскую карту.
Подельники воспользовались телефоном жертвы и через мобильное приложение с помощью одноразовых паролей увели с его счета деньги.
Суд назначил нарушителям по одному году колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 25 февраля.
Позже наказание заменили на принудительные работы с таким же сроком с удержанием из заработной платы осужденных 10% в доход государства.
Фото: Pixabay.com
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