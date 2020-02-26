Силовики области собрались, чтобы поздравить кадетов

В преддверии 23 февраля кадеты спецкласса судебных приставов Калужского многопрофильного техникума приняли торжественную клятву на верность служению Отечеству, сообщила пресс-служба УФССП.

Представители всех правоохранительных структур области: УФСИН, УФСБ, ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии и УФССП пришли, чтобы поздравить ребят с принятием клятвы.

Силовики пожелали юношам и девушкам успехов и выразили надежду, что в будущем они станут настоящими патриотами своей Родины.

Фото: пресс-служба УФСИН Калужской области.