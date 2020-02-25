Кировчанка помогала брянским лжегазовикам обкрадывать земляков

Калужские полицейские задержали ранее судимую 56-летнюю жительницу Кирова, которая предположительно участвовала в серии краж.

Злоумышленницы представлялись сотрудниками газовой службы и проникали в дома к кировским пенсионерам.

Пока одна дама отвлекала хозяев, другие преступницы обыскивали помещения и похищали денежные накопления жертв.

Ранее оперативники задержали нескольких подозреваемых, которые оказались жительницами Брянска.

На сегодняшний день фигурантам инкриминируется шесть эпизодов на общую сумму более 800 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 25 февраля.

Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.