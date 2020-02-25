Безработный калужанин оформил на жену микрокредит

За дежурные сутки калужские полицейские возбудили два уголовных дела в отношении граждан, которые смошенничали при оформлении микрокредита, сообщила пресс-служба калужского УМВД во вторник, 25 февраля.

Так, в Жуковском районе безработный 30-летний местный житель оформил на свой жену займ в 12 тысяч и деньги возвращать не стал.

А 34-летний житель Кировского района, также нигде не работающий, смухлевал при оформлении микрокредита на 8,5 тысячи. Мужчина предоставил ложные сведения о себе.

Оба правонарушителя сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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