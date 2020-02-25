Виновник аварии устроил потасовку с полицейским

В декабре прошлого года 35-летний житель Тарусского района, будучи подшофе за рулем, устроил аварию в Кременках.
Во время оформления ДТП мужчина бурно ругался с дорожными полицейскими, ударил одно из них локтем в грудь и попытался убежать, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 25 февраля.
В отношении гражданина возбудили уголовное, прокурор утвердил обвинительное заключение по нему и направил материалы на рассмотрение в суд.
Дебоширу грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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