Виновник аварии устроил потасовку с полицейским

В декабре прошлого года 35-летний житель Тарусского района, будучи подшофе за рулем, устроил аварию в Кременках.

Во время оформления ДТП мужчина бурно ругался с дорожными полицейскими, ударил одно из них локтем в грудь и попытался убежать, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 25 февраля.

В отношении гражданина возбудили уголовное, прокурор утвердил обвинительное заключение по нему и направил материалы на рассмотрение в суд.

Дебоширу грозит до 5 лет тюрьмы.

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