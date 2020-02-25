Мужчина переломал ребра приятелю и забыл за что

Двое жителей Козельского района выпивали в компании. Внезапно между ними возник конфликт, который перерос в драку.

В результате один из мужчин получил множественные переломы ребер.

Медики больницы, куда доставили потерпевшего, вызвали полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 25 февраля.

В разговоре с полицейскими товарищи так и не смогли вспомнить из-за чего у них вышел спор.

Теперь 33-летнему гражданину, жестоко избившему приятеля, грозит до 8 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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