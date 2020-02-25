Мужчина переломал ребра приятелю и забыл за что

Двое жителей Козельского района выпивали в компании. Внезапно между ними возник конфликт, который перерос в драку.
В результате один из мужчин получил множественные переломы ребер.
Медики больницы, куда доставили потерпевшего, вызвали полицию.
Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 25 февраля.
В разговоре с полицейскими товарищи так и не смогли вспомнить из-за чего у них вышел спор.
Теперь 33-летнему гражданину, жестоко избившему приятеля, грозит до 8 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!