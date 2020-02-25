В монастыре обезвредили ручную гранату

Ручную гранату РГД-33 нашли на территории монастыря в селе Оптина Пустынь в Козельском районе, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 24 февраля.

Саперы ведомства выехали на место и обезвредили опасную находку.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов их категорически нельзя брать в руки или передвигать.

Необходимо установить предупредительный знак из подручных средств и сообщить о находке в полицию.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.