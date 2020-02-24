Шестеро нелегалов трудились на стройке

В Калуге полицейские задержали 6 граждан ближнего зарубежья, которые незаконно работали на территории России.

Как рассказали в областном УМВД, нелегалы были разнорабочими.

Пятеро оштрафованы на 2 тысячи рублей, один выдворен за пределы страны и в течение 5 лет не сможет приехать обратно.

Сейчас полицейские разыскивают работодателя, которого ожидает штраф от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранца.

Фото: УМВД России по Калужской области.