Шестеро нелегалов трудились на стройке

В Калуге полицейские задержали 6 граждан ближнего зарубежья, которые незаконно работали на территории России.
Как рассказали в областном УМВД, нелегалы были разнорабочими.
Пятеро оштрафованы на 2 тысячи рублей, один выдворен за пределы страны и в течение 5 лет не сможет приехать обратно.
Сейчас полицейские разыскивают работодателя, которого ожидает штраф от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранца.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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