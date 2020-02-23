Бывшая осужденная обманула доверчивого калужанина

Калужские полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества.
Как рассказали в областном УМВД, ранее судимая калужанка обратилась на улице к молодому человеку с просьбой воспользоваться его телефоном для звонка подруге.
А позже скрылась вместе с гаджетом.
Лишившись мобильного телефона стоимостью 5 тысяч рублей, потерпевший поспешил сообщить о произошедшем в полицию.
Личность и местонахождение подозреваемой были установлены. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pxhere.com.
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