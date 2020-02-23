Бывшая осужденная обманула доверчивого калужанина

Калужские полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества.

Как рассказали в областном УМВД, ранее судимая калужанка обратилась на улице к молодому человеку с просьбой воспользоваться его телефоном для звонка подруге.

А позже скрылась вместе с гаджетом.

Лишившись мобильного телефона стоимостью 5 тысяч рублей, потерпевший поспешил сообщить о произошедшем в полицию.

Личность и местонахождение подозреваемой были установлены. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.