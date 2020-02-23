Квадроцикл и «Инфинити» столкнулись в Малоярославецком районе

Сообщение о ДТП в Малоярославецком районе поступило на пульт спасателей в ночь на воскресенье.

Как рассказали в областном МЧС, столкнулись квадроцикл и автомобиль «Инфинити».

Авария произошла на 140 километре автодороги «А-130». В результате столкновения есть пострадавший.

На месте работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели.

Все обстоятельства устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.