Квадроцикл и «Инфинити» столкнулись в Малоярославецком районе

Сообщение о ДТП в Малоярославецком районе поступило на пульт спасателей в ночь на воскресенье.
Как рассказали в областном МЧС, столкнулись квадроцикл и автомобиль «Инфинити».
Авария произошла на 140 километре автодороги «А-130». В результате столкновения есть пострадавший.
На месте работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели.
Все обстоятельства устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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