Пьяный водитель пытался разжалобить полицейских

Автоинспекторы отправились в ночной рейд на дорогах Козельского и Сухиничского районов.

Основной акцент был сделан на водителей подшофе, и такие нашлись.

В Сухиничском районе один из автолюбителей привлек внимание правоохранителей несвязной речью и резким запахом алкоголя в салоне. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило наличие спиртного в крови: в итоге мужчина отстранен от управления атвомобилем и его ожидает суд. Хотя мужчина и попытался объяснить, что его состоние связано с личными проблемами.

Всего в ходе рейда выявлено 12 нарушений правил дорожного движения: тонировка, неправильная перевозка детей.

Подобные рейды будут продолжены, сообщили в региональном УМВД.

Фото: УМВД России по Калужской области.