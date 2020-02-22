Пьяный водитель пытался разжалобить полицейских

Автоинспекторы отправились в ночной рейд на дорогах Козельского и Сухиничского районов.
Основной акцент был сделан на водителей подшофе, и такие нашлись.
В Сухиничском районе один из автолюбителей привлек внимание правоохранителей несвязной речью и резким запахом алкоголя в салоне. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило наличие спиртного в крови: в итоге мужчина отстранен от управления атвомобилем и его ожидает суд. Хотя мужчина и попытался объяснить, что его состоние связано с личными проблемами.
Всего в ходе рейда выявлено 12 нарушений правил дорожного движения: тонировка, неправильная перевозка детей.
Подобные рейды будут продолжены, сообщили в региональном УМВД.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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