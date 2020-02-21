Приставы помогли должникам устроиться на работу

Трое безработных жителей Кировского и Куйбышевского районов накопили большие долги: двое - по штрафам, один – по алиментам.

Приставы составили протоколы и отправили нарушителей на обязательные работы.

После отработки необходимых часов мужчины пришли к сотрудникам ведомства с благодарностью, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 21 февраля.

Граждан взяли на постоянную работу в те организации, где они отбывали наказание.

Один стал рабочим по территории в спортшколе, второй - ночным сторожем в больнице, а третий - водителем на предприятии.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.