Приставы помогли должникам устроиться на работу

Трое безработных жителей Кировского и Куйбышевского районов накопили большие долги: двое - по штрафам, один – по алиментам.
Приставы составили протоколы и отправили нарушителей на обязательные работы.
После отработки необходимых часов мужчины пришли к сотрудникам ведомства с благодарностью, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 21 февраля.
Граждан взяли на постоянную работу в те организации, где они отбывали наказание.
Один стал рабочим по территории в спортшколе, второй - ночным сторожем в больнице, а третий - водителем на предприятии.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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