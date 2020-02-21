Обнинские пауэрлифтеры завоевали призы на соревнованиях в Москве

В Первенстве по классическому жиму лежа Михаил Дерюгин занял 2 место.

В состязаниях приняли участие 650 атлетов из 66 регионов страны.

Накануне в Москве прошли Чемпионат России и Первенство России по пауэрлифтингу (жиму) среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 23 лет.

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