Чиновники обсудили цены на огурцы и бананы в калужских магазинах

В пятницу, 21 февраля, состоялась очередная планерка, на которой калужские чиновники обсудили цены в региональных магазинах.

Такие мероприятия проводят, чтобы не допустить необоснованное повышение цен на продовольственные товары, сообщила пресс-служба Правительства.

За прошедшую неделю подешевели апельсины и мандарины на 0,85% и 0,95% соответственно, а бананы и огурцы, наоборот, подросли в цене – на 2,4% и 3,6%.

По-прежнему в Калуге самые дешевые вареная колбаса, сахар-песок, молоко, яблоки и печенье.

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