Следователи навестили постояльцев дома прсетарелых

Сотрудники регионального следкома навестили постояльцев Сухинчиского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Встреча проходила в рамках ведомственной акции «Эстафета добрых дел».
Следователи поздравили жителей дома-интерната с наступающим Днем защитника Отечества и 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники следтвенного комитета вручили пенсионерам торты и телевизор, а педагоги и воспитанники «Лучиков надежды» испекли сладкий пирог.
Фото: СУ СК России по Калужской области.
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