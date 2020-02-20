Следователи навестили постояльцев дома прсетарелых

Сотрудники следтвенного комитета вручили пенсионерам торты и телевизор, а педагоги и воспитанники «Лучиков надежды» испекли сладкий пирог.

Следователи поздравили жителей дома-интерната с наступающим Днем защитника Отечества и 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники регионального следкома навестили постояльцев Сухинчиского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

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