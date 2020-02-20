В Обнинске пройдут благотворительные акции

В последний день зимы в Обнинске пройдет праздник «Круговорот добра» с благотворительной распродажей личных вещей от жителей города и звёзд кино, музыки и спорта.

А 6 марта состоится благотворительная ярмарка «Спасибо за добро», сообщает портал Obninsk.Name.



В проекте «Круговорот добра» примут участие успешные дизайнеры, артисты, художники, ювелиры, представители малого бизнеса, мастера-ремесленники, а также все желающие продать свои вещи хорошего качества.



Посетители и участники смогут обменяться книгами и игрушками, продать надоевшие вещи, пройти интересные мастер-классы, насладиться живой музыкой, поучаствовать в благотворительной распродаже личных вещей знаменитостей.

Ярмарка «Спасибо за добро» будет работать 6 марта с 10 до 21 часа.

Фото: Obninsk.Name.