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В Обнинске пройдут благотворительные акции

Опубликовано: 20.02.2020 19:46 0 136
В Обнинске пройдут благотворительные акции

В последний день зимы в Обнинске пройдет праздник «Круговорот добра» с благотворительной распродажей личных вещей от жителей города и звёзд кино, музыки и спорта.
А 6 марта состоится благотворительная ярмарка «Спасибо за добро», сообщает портал Obninsk.Name.

В проекте «Круговорот добра» примут участие успешные дизайнеры, артисты, художники, ювелиры, представители малого бизнеса, мастера-ремесленники, а также все желающие продать свои вещи хорошего качества.

Посетители и участники смогут обменяться книгами и игрушками, продать надоевшие вещи, пройти интересные мастер-классы, насладиться живой музыкой, поучаствовать в благотворительной распродаже личных вещей знаменитостей.
Ярмарка «Спасибо за добро» будет работать 6 марта с 10 до 21 часа.

Фото: Obninsk.Name.

 

Опубликовано: 20.02.2020 19:46 0 136
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