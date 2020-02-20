Зимующих птиц подсчитали в калужском заповеднике

Большой пестрый дятел и черноголовая гаичка- самые распространенные птицы, которые были замечены в заповеднике «Калужские засеки» во время маршрутного учета зимующих птиц.

Самыми редкими видами стали ястреб-тетеревятник, зимняк и канюк, который то ли зазимовал в заповеднике, то ли уже вернулся с зимовки по случаю совсем весенней погоды. Среди интересных встреч – стайка обыкновенных овсянок, обосновавшаяся среди леса на подкормочной площадке для копытных в урочище Зубрятник. Эта птица, ранее постоянно зимовавшая в средней полосе, с исчезновением конского навоза на сельских дорогах, теперь обычно откочевывает южнее.

Меньше стало и синиц, заметили специалисты заповедника. Видимо, коррективы внесла аномально теплая зима.

Фото: pxhere.com.